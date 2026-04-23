«Сердце билось за правду»: Захарова о смерти Алексея Пиманова

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

Телеведущий скончался на 65-м году жизни.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о смерти ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. Дипломат опубликовала пост в своем Telegram-канале.

По словам Марии Захаровой, Пиманов был человеком, который искренне сопереживал судьбе своей Родины.

«Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память», — написала представитель МИД в личном блоге.

Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни. Как стало известно, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Журналист на протяжении десятилетий оставался одним из ключевых лиц Первого канала. Почти четверть века он вел передачу «Человек и закон», а также успешно занимался режиссурой, продюсированием и созданием сценариев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным умершего телеведущего.

