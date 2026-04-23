Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным умершего телеведущего Пиманова

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным умершего телеведущего Алексея Пиманова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшегося сегодня ведущего Первого канала Алексея Пиманова», — отметил представитель Кремля.

Алексей Пиманов, ведущий знаменитой телепередачи «Человек и закон», умер 23 апреля. О смерти коллеги сообщил Первый канал в мессенджере МАКС. В публикации отмечалось, что у Пиманова не выдержало сердце.

«Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер. Четверть века он вел программу „Человек и закон“. И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом „Красная звезда“», — говорилось в релизе.

