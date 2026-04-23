Кредит на $100 тысяч и угрозы в 1990-е: как Пиманов спасал программу «Человек и закон»

В 2026 году программе «Человек и закон» исполнилось 56 лет

Фото: Кадр из т/п «Человек и закон», реж.: Денис Пиманов, 1970-...г.

Проект, ставший его главным делом, однажды едва не исчез.

Умер Алексей Пиманов — телеведущий, режиссер и человек, десятилетиями связанный с программой «Человек и закон». Ему было 64 года. О смерти журналиста сообщил Первый канал. По информации коллег, причиной стала остановка сердца.

«Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер. Четверть века он вел программу «Человек и закон». И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом «Красная звезда“», — отмечается в релизе.

Хотя зрители воспринимали Пиманова прежде всего как лицо программы, сам он не раз подчеркивал: его история с «Человеком и законом» началась не в кадре, а с борьбы за выживание проекта.

Останкино стало судьбой

Пиманов рассказывал в интервью KP.RU, что вообще не планировал идти на телевидение. После армии он случайно увидел объявление о наборе в Останкино, решил попробовать — и остался там на десятилетия.

Начинал видеоинженером, работал с выносными камерами, ездил в постоянные командировки, а позже быстро пошел вверх по карьерной лестнице.

В начале 1990-х он уже руководил студией общественно-политического вещания, а затем оказался связан с программой, которая стала главным делом его жизни.

Как «Человек и закон» вытаскивали с того света

По словам Пиманова, в середине 1990-х программа фактически была на грани закрытия. После приватизации Останкино команду едва ли не выбросили на улицу, а сам проект сочли устаревшим.

Тогда Пиманов настоял не хоронить передачу, а перезапустить ее — и пошел на риск.

«Чтобы вернуть „Человек и закон“ с того света, взял кредит в 100 тысяч долларов», — говорил Пиманов.

Эти деньги ушли на зарплаты сотрудникам в первые месяцы, когда прежние продюсеры оставили их без выплат.

Изначально Пиманов не собирался идти в кадр. Он считал себя режиссером и продюсером. Однако в какой-то момент стало понятно, что программе нужен новый молодой ведущий. Так временное решение стало постоянным — и растянулось на четверть века.

Угрозы, звонки и бандитские 1990-е

Работа над программой, по признанию Пиманова, особенно в 1990-е и начале нулевых, почти всегда сопровождалась давлением.

Телеведущий рассказывал, едва ли не каждый резонансный выпуск вызывал звонки с угрозами, попытки давления и требования удалить сюжет.

Первый такой серьезный эпизод он запомнил особенно хорошо: звонок поступил, когда он ехал по трассе, и разговор касался семьи.

«Не страх, внутри закипело бешенство», — вспоминал Пиманов.

Со временем к подобным вещам пришлось привыкнуть, хотя ощущение риска никуда не исчезало.

Скандалы, которые не сломали программу

Одним из самых громких эпизодов в истории передачи стал сюжет о футболистах сборной России, отдыхавших с кальяном перед важным матчем. История обернулась конфликтами, судами и масштабной кампанией против редакции.

Но, как рассказывал Пиманов, со временем даже участники того скандала признали: сюжет не был выдумкой.

«Алексей, ну было, было. Глупость, конечно», — пересказывал он разговор с игроками спустя время.

Не верил в смерть телевидения

Несмотря на рост цифровых платформ, Пиманов не считал интернет врагом телевидения. Он говорил, что вопрос не в площадке, а в качестве контента, и был убежден: интересный продукт зритель найдет везде.

При этом сам Пиманов активно запускал новые форматы — от документальных каналов до молодежных интерактивных проектов.

Но подчеркивал: серьезная общественно-политическая программа не должна подстраиваться под подростковую аудиторию, для этого есть другие площадки.

