«Всю жизнь друг друга любили»: история Пиманова и Погодиной, похожая на сценарий

Алексей Пиманов и Ольга Погодина поженились в декабре 2013 года

Их отношения стали главным сюжетом жизни телеведущего.

В возрасте 64 лет умер Алексей Пиманов — телеведущий, режиссер, продюсер и лицо программы «Человек и закон». О смерти деятеля культуры сообщил Первый канал. По данным коллег, причиной стала остановка сердца.

«Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер. Четверть века он вел программу «Человек и закон». И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом «Красная звезда“», — отмечается в релизе.

Для миллионов зрителей Пиманов был символом серьезного телевидения. Для близких — человеком, рядом с которым, как признавалась его третья жена Ольга Погодина, она впервые почувствовала настоящую опору.

Их союз долго оставался скрытым от посторонних, но со временем превратился в одну из самых крепких историй в индустрии.

К встрече через испытания

К моменту знакомства с Пимановым у Погодиной за плечами уже была жизнь, полная тяжелых поворотов. Болезни, семейные долги, травля в институте, почти остановившаяся карьера, тяжелое лечение, борьба за собственные проекты — ее путь к успеху нельзя было назвать легким.

Серьезным ударом стали и личные потери. Первая большая любовь актрисы закончилась трагедией — молодой человек насмерть разбился в ДТП. Затем были разочарования, неудачный брак и периоды, когда Погодина, по сути, переставала верить в личное счастье.

Но именно в это время рядом оказался человек, которого она прежде воспринимала как коллегу и друга.

Сначала работа, потом чувство

Будущие супруги познакомились во время работы над фильмом «Три дня в Одессе». По словам Погодиной, Пиманов устроил ей 18 проб, прежде чем утвердить в проект.

«Мы много лет работали, общались и дружили, ничего такого, у нас была очень серьезная симпатия», — уточняла Ольга.

Тогда между ними еще не было романа. Но постепенно профессиональное доверие переросло в нечто большее.

К тому моменту оба переживали непростые перемены в личной жизни. Их прежние браки рушились, и однажды откровенный разговор за ужином изменил все.

«Всю жизнь друг друга любили»

Их отношения долго оставались закрытыми. О тайной свадьбе в декабре 2013 года публика узнала уже постфактум. Когда вокруг союза появились слухи и обвинения, Погодина поспешила пресечь их.

«Все произошло само собой. Распался его и мой брак, после этого мы поняли, что всю жизнь друг друга и любили. Я уже год как рассталась с мужем в тот момент», — вспоминала она.

Брак без ревности

Супругов связывали не только чувства, но и работа. Они создавали проекты вместе, при этом умели не смешивать роли мужа и жены с продюсерскими задачами.

«Мы делим проекты во избежание споров. Если у ребенка семь нянек, то рано или поздно он останется без присмотра», — поясняла артистка.

Пиманов помогал жене не только в работе. Он искал врачей для ее матери, решал сложные бытовые вопросы, поддерживал в кризисах. Погодина не раз говорила, что рядом с ним ощущала себя защищенной.

И даже ревности, о которой так любят слышать в публичных браках, в их семье не возникало.

«Он меня абсолютно не ревнует. Он первоклассный режиссер, объяснял нам с Чернышовым, как надо правильно целоваться на камеру», — подчеркивала Погодина.

Его приняли даже дети

Особым испытанием для любой новой семьи становятся отношения с детьми от прошлого брака. Пиманов рассказывал, что в этой сфере конфликтов не возникло.

«Они ее сразу приняли, дружат. Мои дети взрослые, понимающие. Перезваниваются, ходят в кино. Ольга с ними даже лучше общается, чем я», — шутил режиссер.

