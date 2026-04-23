Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов

Четверть века он был лицом легендарной передачи.

Умер Алексей Пиманов, ведущий знаменитой телепередачи «Человек и закон» на Первом канале. Ему было 64 года. О смерти ведущего сообщает Первый канал в мессенджере МАКС.

«Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер. Четверть века он вел программу „Человек и закон“. И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом „Красная звезда“», — отмечается в релизе.

Отмечается, что у Алексея Пиманова не выдержало сердце.

«Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — добавляют коллеги ведущего.

