Потеря зрения и паразиты: врач раскрыл опасность сырой и слабосоленой рыбы

Любителям деликатесов без термической обработки стоит проявлять максимальную осторожность.

Употребление сырой или недостаточно просоленной рыбы может стать причиной заражения серьезными инфекциями, включая так называемый вирус CMNV, способный вызвать полную слепоту. Об этом в беседе с RT рассказал доцент медицинской кафедры глазных болезней при РУДН Александр Фролов.

Специалист рассказал, что вирус CMNV передается человеку от водных обитателей и поражает органы зрения. При этом он полностью погибает при термической обработке.

Эксперт также предупредил о риске заражения описторхозом, когда гельминты поражают печень, желчный пузырь и поджелудочную железу через пресноводную рыбу семейства карповых и дифиллоботриозом (поражение кишечника), который передается через ленточных червей, обитающих в икре и рыбе без надлежащей засолки.

Симптоматика подобных заражений весьма обширна: от тривиального расстройства кишечника, тошноты и диареи до неврологических нарушений, таких как головная боль, онемение конечностей и потеря координации. В некоторых случаях возможны острые аллергические реакции в виде крапивницы.

Для минимизации вреда здоровью ученый рекомендует приобретать только свежую продукцию в проверенных местах и соблюдать строгие правила хранения.

Свежую рыбу необходимо приготовить в течение одних суток, а размороженную — в интервале от 12 до 24 часов. Особое внимание следует уделять герметичности упаковки, при этом повторная заморозка продукта должна быть полностью исключена.

