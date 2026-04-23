«Я думал, что умру»: медведь напал на искавшего пропавшую женщину пожарного

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Встреча была внезапной.

В Японии медведь напал на пожарного-добровольца, который вместе с сотрудниками полиции прочесывал лесной массив в поисках пропавшей женщины. Об этом сообщило издание NHK World.

Мужчина рассказал, что столкновение случилось внезапно — хищник бросился прямо на него. При этом пожарному удалось оказать сопротивление и отбиться от зверя, благодаря чему он не получил серьезных повреждений.

«Когда медвежья морда оказалась в нескольких сантиметрах от моего лица, я думал, что умру», — поделился своими переживаниями пострадавший.

Поисковая операция продолжилась на следующий день, однако ситуация обострилась. Во вторник группа, состоящая из полицейских и профессиональных охотников, столкнулась с другим хищником в том же районе. На этот раз зверь атаковал 56-летнего полицейского и тяжело ранил его.

Пострадавший получил рваные раны рук и лица. Чтобы предотвратить дальнейшую угрозу, охотники были вынуждены застрелить агрессивное животное.

Всего в нескольких десятках метров от площадки, где произошла схватка с медведем, поисковики обнаружили останки женщины. Характер повреждений на теле позволил полиции предположить, что она погибла от лап хищника.

В связи с чередой трагических событий местных жителей призвали отказаться от посещения лесных зон. Весной голодные медведи, вышедшие из зимней спячки, ведут себя крайне агрессивно в поисках пищи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.