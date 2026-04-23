Евросоюз ввел санкции против Тимати

Артист попал в черный список за поддержку СВО и воссоединения Крыма с Россией.

Рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) попал в 20-й санкционный список Евросоюза (ЕС). Официальный документ уже опубликован в журнале ЕС.

Причиной для внесения рэпера в черный список стала его гражданская позиция, а именно поддержка СВО и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Еще в сентябре 2025 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила певца в розыск и заочно предъявила ему обвинения за посещение Крыма. Также Тимати уже несколько лет числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Сам исполнитель на ограничения пока не отреагировал.

