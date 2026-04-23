Суд вынес приговор нижегородскому подростку за нападение с ножом в школе

В Нижнем Новгороде суд приговорил школьника к четырем годам за нападение с ножом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Учащийся во время урока ранил одноклассников.

Суд приговорил подростка из Нижнего Новгорода, который напал с ножом на двух одноклассников, к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел 11 марта 2025 года в школе Сормовского района. Подросток находился в классе и во время урока нанес ножевые ранения двум сверстникам. Причиной стали длительные конфликты и личная неприязнь.

Довести задуманное до конца он не смог, так как его действия остановили, а пострадавшим оперативно оказали медпомощь. Экспертиза показала, что оба школьника получили легкий вред здоровью.

Подростку на момент событий было 14 лет (в данный момент подростку 15 лет. — Прим. ред.). Его признали виновным в покушении на убийство двух человек.

Известно, что после нападения он попытался скрыться в лесополосе, однако его быстро задержали сотрудники правоохранительных органов. По информации от других учеников, подросток ранее подвергался травле со стороны сверстников.

В ведомстве также сообщили, что отдельно рассматривается уголовное дело в отношении бывшего директора школы. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.