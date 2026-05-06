Советские солдаты в письмах с фронта рассказывали, как встретили победу

Фото: © РИА Новости/Марк Марков-Гринберг

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Простые строки на пожелтевшей бумаге — и есть подлинная история великого подвига.

Для миллионов советских граждан на передовой и в тылу точкой отсчета новой, мирной жизни стала ночь на 9 мая 1945 года — в 00:43 по московскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Долгожданная весть о Победе пришла к людям по-разному, но почти всегда — внезапно, резко меняя привычный уклад. О письмах, в которых советские солдаты писали родным об окончании войны, читайте в материале 5-tv.ru.

Стрельба, тишина и тревога за тех, кто не вышел на связь

Фото: may9.ru

Для солдат, находившихся за тысячи километров от Родины, эта ночь стала моментом абсолютного счастья. Такие чувства испытал и красноармеец Василий, адресовавший свое послание некой Витусе. Его свидетельство — одно из самых ярких описаний стихийного солдатского салюта.

«Как только услышали весть о капитуляции Германии, то до рассвета не спали… Плакали, целовались, радовались. Орудия, пулеметы в честь Победы стреляли… ракеты озаряли небо. Ночь была днем, некоторые напугались, пробудившись после сна…» — пишет Василий.

Для бывалых фронтовиков именно так и должна была звучать радость — громко, оглушительно.

Фото: may9.ru

Однако не везде Победу встречали торжественной пальбой. Были места, где главным подарком судьбы становилась именно тишина.

«С утра стрельбы не слышно. Тихо. Сегодня, в честь праздника, 150 грамм», — скупо и точно описал утро 9 мая солдат Абубакир Ибрагимов, находившийся на берегу Балтийского моря.

В этом коротком перечислении — тишина, фронтовые граммы и сдержанная радость человека, прошедшего горнило войны — ощущается глубина момента гораздо острее, чем в самых пышных описаниях.

Весть о победе мгновенно облетела города и села. Люди выходили на улицы. Они обнимались, плакали и поздравляли друг друга, не в силах оставаться дома в такой момент. Это было повальное, неорганизованное, идущее из самого сердца ликование. Это была единая эмоция на всех — от солдата в окопе до рабочего в тылу.

Фото: may9.ru

И все же у этой радости был иногда и горький привкус. В строках — тревога за тех, кто еще не вышел на связь, боль потерь и надежда, что война пощадила твоих близких.

«Дело, за которое мы бились четыре года, — наше правое дело победило… Безмерно счастлив был бы, узнав, что одновременно с моим письмецом получили бы поздравление от Жоры — с днем нашей Победы!» — признавался солдат Фима, подписывая письмо семье — жене Идусе, дочке Иннусеньке и маме.

Так, в солдатских письмах радость Победы навсегда переплелась со щемящей грустью по тем, кто не дожил до этого дня.

Праздник со слезами на глазах

Празднование Великой Победы не было однородным — оно зависело от того, где именно застала человека радостная весть. Солдаты отмечали этот день по-своему — трогательно, скромно, но с невероятным чувством долгожданного освобождения.

Фото: may9.ru

Одним из самых красивых эпизодов, которые можно найти в солдатской переписке, стало описание праздника в Чехословакии, которое оставил Юрий Лебедев. Его письмо, датированное 14 мая 1945 года, дает нам уникальную возможность увидеть торжество с высоты прошедших пяти дней.

«Пришел тот долгожданный час… Уже пять дней прошло с тех пор, как для нас всех началась вторая в этом году весна — весна радости, весна счастья, весна близких надежд», — писал Юрий.

Лебедев оказался в одном из чехословацких городов, где своими глазами видел, как местные жители встречали освободителей.

«Городская площадь полна народу. Везде и всюду… флаги, лозунги на обоих языках. Бесконечным потоком прибывают новые колонны из деревень, со своим оркестром каждая, люди одеты в пестрые национальные костюмы», — рассказал он.

В этих строках — атмосфера всеобщего единения.

Лебедев также рассказывает в письме, как ему с товарищем пришлось проехать 120 километров на велосипеде через села, где еще не видели советских солдат. Местная женщина, узнав, что перед ней не румыны, а русские, несказанно обрадовалась и тут же созвала всех соседей, чтобы те могли пожать руки «воякам», которых «чикали» (ждали. — Прим. ред.) долгие годы.

Вспоминает солдат и пленных немцев.

«Нескончаемыми потоками движутся пленные немцы. И пешком, и на повозках, и верхом, и на велосипедах тянется этот поток на восток. Вот они „завоеватели“. Хочется плюнуть им в лицо, но не делаешь этого, слишком жалки они в этот миг», — говорится в письме.

Фото: may9.ru

И пока одни бойцы смотрели на пленных, другие, наконец, обращали взор в будущее.

«Разлука с тобою приходит к концу,

Война прекратилась с Победой!

Ты нежно прильнешь к своему молодцу

И тайны свои мне поведаешь», — безымянный автор посвящает любимой Полюсе трогательные стихи.

Фото: may9.ru

Завершающим аккордом звучат строки, написанные не 9 мая, но пронизанные той же светлой грустью и предчувствием дома.

«Ты помни моменты, моя дорогая,

Когда мы встречались с тобой,

Гремели громады, гудели снаряды,

С победой вернемся домой», — пишет Николай Фроландин своей любимой Зине.

Фото: may9.ru

А другой солдат — Вадим Гофман — в одном из последних писем маме, также отправленном уже после 9 мая, был не в силах сдержать эмоций.

«Поздравляю с Великим праздником, Днем Победы. Мамочка! Наконец-то, закончилась война. Сколько было у нас радости… Сейчас просто не верится, что война кончилась, так уже привыкли к бомбежкам, минам… Близится час нашей встречи», — восклицает он.

Эти простые строчки и есть подлинная история Победы. Победы, которая пахла порохом и весенней сиренью, звучала грохотом салюта или долгожданной тишиной, и вела только к одному — к родному порогу, где солдат все эти казавшиеся бесконечными годы ждали родные.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.