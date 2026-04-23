Уже не за рубежом: россияне рассказали, куда поедут отдыхать на майских праздниках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На решения повлияло меньшее число выходных.

Петербург и Москва традиционно стали одними из самых популярных мест, куда на майские поедут туристы со всей страны. По данным экспертов, которые сегодня собрались на пресс-конференции в «Известиях», высоким спросом пользуются также Казань, Краснодарский край, Минеральные Воды и Крым.

Среди зарубежных направлений лидируют Турция и Египет. Но в целом из-за того, что в этом году выходных дней будет меньше, путешествия за рубеж не такие массовые, как в прошлом.

Ранее 5-tv.ru писал, что майские праздники не включены в число календарных дней отпуска, в связи с чем они не оплачивается. Однако с помощью этого периода можно продлить фактические период отдыха.

По словам преподавателя кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяны Голубевой, если оформить отпуск с первого числа на 14 календарных дней, то отдых продлится 16 дней за счет праздников, но оплатят только взятые две недели.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.