Суд избрал меру пресечения организаторам похода в Бурятии, где погибли люди

Им уже предъявили обвинения.

Суд в Бурятии сегодня арестовал троих организаторов похода, во время которого погибли три человека. Это директор фирмы, его заместитель и гид-инструктор. Всем уже предъявлены обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности.

Напомним, трагедия произошла в горах во время спуска. Последняя связка из трех человек отстала. Их нашли выше по склону, у женщин — серьезные ссадины на лице.

И сегодня в нашем распоряжении появились кадры, как спускали тела погибших. Эвакуация происходила в тяжелейших условиях при сильном ветре.

Сообщения о гибели туристов появились 21 апреля. Группа из 15 человек планировала покорить пик Мунку-Сардык. Они стартовали из базового лагеря 18 апреля. Однако погодные условия и просчеты в организации привели к гибели туристов.

Спустя трое суток путешественники небольшими группами начали выходить к придорожному кафе, где и стало известно о потерях. Выяснилось, что три члена команды скончались от переохлаждения во время спуска. Именно владелец заведения, куда добрались выжившие, вызвал на место спасательные службы.

