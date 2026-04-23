Киевский режим вмешался в парламентские выборы Венгрии. С таким обвинением выступил глава МИД Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Украина и ее европейские покровители хотели, чтобы страну возглавили приверженцы их политического курса. А проигравшая в голосовании партия премьера Орбана действия Брюсселя и Киева категорически не поддерживала.

«Очевидно, что эти внешние игроки — президент Зеленский, украинское правительство, брюссельские институты — не были заинтересованы в том, чтобы мы продолжали управлять страной. Они хотели смены правительства, нашего поражения на выборах. И я считаю, что они действительно грубо вмешались в этот избирательный процесс», — заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Будапешт долгое время мешал одобрению кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро. Его как раз Евросоюз окончательно утвердил несколько часов назад.

Вместе с этим приняли и 20-й пакет антироссийских санкций. Как сообщил глава французского МИД, первый транш Украина может получить уже в середине мая.

