Проблемы с интернетом, паводки и Арктика: главные заявления Путина с совещания с членами правительства

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

От Северного морского пути до сбоев связи в мегаполисах — на встрече подняли сразу несколько тем, затрагивающих и стратегию страны, и повседневную жизнь россиян.

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Важнейшие заявления главы государства — в материале 5-tv.ru.

Арктика

Фото, видео: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Центральной темой стало усиление роли Арктики как территории, имеющей не только экономическое, но и геополитическое значение. Путин подчеркнул, что Россия продолжает укреплять логистический контур региона и намерена защищать свои интересы в Арктике.

Отдельно глава государства указал на растущую глобальную роль этого макрорегиона и перспективы северного трансарктического маршрута.

Президент напомнил, что Арктика остается стратегически значимой территорией, где живут и работают почти 2,5 миллиона россиян, формируется около 7% ВВП страны и порядка 11% экспорта.

Потенциал региона огромен. Проекты, связанные с его развитием, нельзя откладывать. Речь идет как о транспортной и логистической инфраструктуре, так и о расширении возможностей для бизнеса при обязательной защите уязвимых арктических экосистем.

Отдельный акцент — на Северном морском пути

На совещании вновь прозвучало, что Северный морской путь и Трансарктический транспортный коридор рассматриваются как одно из ключевых направлений будущего роста. Путин оценил значение северного маршрута и дал понять, что развитие этого коридора остается приоритетом государственной политики.

Фактически обсуждение стало продолжением линии, обозначенной еще на совещании в Мурманске в прошлом году, когда президент говорил о масштабных системных задачах в Арктике и подчеркивал необходимость ускорять запуск важнейших проектов.

Интернет в селах — не вопрос комфорта, а вопрос развития

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Помимо арктической повестки отдельный блок обсуждения был посвящен цифровой инфраструктуре. Президент назвал важной работой обеспечение сельских поселений доступом в интернет и подчеркнул, что жители сел не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса.

По словам главы государства, появление высокоскоростного интернета закономерно влияет и на социальные процессы. Путин назвал естественным замедление оттока населения из села в город в тех случаях, когда в глубинке появляются современные цифровые сервисы и стабильная связь.

«Это очень важная работа — обеспечение сельских поселений доступом в интернет. Безусловно, крайне востребована», — сказал Путин.

Сбои связи в мегаполисах

Одним из самых обсуждаемых моментов стало заявление президента о перебоях в работе интернета в крупных городах. Путин прямо обратил внимание на проблему, подчеркнув, что люди сталкиваются с такими ситуациями нечасто, но они происходят.

«Не могу не обратить внимание на то, с чем люди сталкиваются в крупных городах. Не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах», — сказал Путин.

Президент отдельно отметил, что если ограничения связаны с предотвращением угроз безопасности, этот приоритет остается безусловным.

«Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов — а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем — всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей», — отметил он.

При этом Путин указал, что такие меры должны сопровождаться информированием граждан и не парализовать работу критически важных цифровых сервисов. Именно поэтому он поручил проработать механизм бесперебойной работы жизненно важных платформ даже в условиях ограничений мобильного интернета.

Речь идет о доступности портала Госуслуги, платежных систем, сервисов записи к врачу и других базовых цифровых инструментов.

«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов… В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом», — заявил президент.

Паводки в Дагестане

Путин отдельно вернулся к ситуации с паводками в Дагестане и поднял вопрос помощи пострадавшим. Президент попросил министра юстиции Константина Чуйченко доложить, как организована юридическая поддержка граждан в условиях чрезвычайной ситуации.

«Хотел бы спросить Константина Анатольевича, как в целом организована эта работа (по оказанию юридической помощи — Прим. ред.)», — сказал президент.

Чуйченко отметил, что система бесплатной юридической помощи в России с 2020 года заметно расширилась. По его словам, за шесть лет объем такой помощи вырос на 77%, а по итогам 2025 года достиг 650 тысяч случаев. При этом, подчеркнул министр, на этом останавливаться нельзя, поскольку право на бесплатную юридическую помощь имеют более 33 миллионов человек.

Министр добавил, что дальнейшее развитие этого направления строится по трем ключевым линиям: совершенствование правового регулирования, укрепление материальной и организационной базы, а также цифровая трансформация системы. Он также сообщил, что уже были внесены 15 изменений в законодательство, расширяющих как случаи оказания помощи, так и круг ее получателей.

Отдельно министр высказался за более универсальный подход. По его мнению, человек, имеющий право на бесплатную юридическую помощь, должен получать ее не только по ограниченному перечню вопросов, прописанному в законе, а по более широкому кругу жизненных ситуаций.

При этом, как подчеркнул Чуйченко, речь не идет об обходе законодательства или действиях в антисоциальных и антигосударственных интересах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.