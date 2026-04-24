Месяц Водной Змеи: китайский гороскоп на май 2026 года

На что стоит обратить внимание в этот период?

Месяц Водной змеи начинается 5 мая и продлится до 6 июня. Элемент этого знака — бегущая вода. Вода всегда связана с путешествиями, торговлей, динамикой. Сидеть на месте не получится. В мае все приходит в движение.

Месяц располагает к трансформации, переоценке свои ценностей. Важно в это время уделить внимание здоровью. Активная звезда обучения выводит на первые позиции школу, университеты, программы обучения. Постарайтесь найти время для внутреннего роста и самосовершенствования. Подумайте, какой курс вы можете пройти, в какой точке можете стать лучше.

Вода во главе месяца также способствует мудрости, креативности, поиску необычных решений. А поскольку вода имеет вольный нрав, в паре со змеей, которая является звездой путешествий, весьма вероятно, что многих может потянуть на путешествия и перемещения. Для тех, кто родился в июне, наступает время небесного медика — очень хорошо в такой месяц проходить плановые медицинские обследования и операции.

Родившиеся в дни воды Ян и Инь получают звезду благородного — одна из лучших звезд в китайской астрологии. Это когда кто-то дает ценный совет, вы получаете отличную идею, как справиться со своими проблемами. Или кто-то решает проблему за вас. Мы такую звезду очень любим. Также родившиеся в годы, которые заканчиваются на два и три — 1982, 1983, 1992, 1993 — получают возможности значительно расширить круг знакомых, преуспеть в социализации, расширении круга друзей и знакомых, работе с имиджем.

Гексаграмма месяца — 43, Прорыв

«Поднимешься до царского двора. Правдиво возглашай. Если и будет опасность, говори от своего города. Плохо браться за оружие, хорошо иметь, куда выступить», — гласит классический текст.

Гексаграмма предвещает удачу, но предостерегает от возможных ошибок и ссор из-за упрямства с теми, кто помогал вам. Велик шанс влюбиться в кого-то неожиданного. Еще бы, весна полным цветом на дворе!

Лучшие и худшие даты мая

Хорошие дни (для начала проектов и важных дел): 8, 17, 20, 29;

Плохие даты (в эти дни лучше отдыхать и заниматься саморазвитием): 10, 12, 13, 14, 25, 26, 30;

Дни болезней (лучше перенести визит к врачу с этих дней на более удачные): 5, 6, 8, 18, 30;

День «без богатства» (не следует проводить финансовых операций): 30, 31.

Астрономические события

В мае будет сразу два полнолуния, что является большой редкостью. Цветочное полнолуние состоится 1 мая в созвездии Основы, которое считается третьим созвездием Восточной четверти небесного купола, знака Зеленого дракона.

А 31 мая ждем Голубую Луну. Это будет микролуние — луна будет очень далеко от нас в созвездиях Дома и Сердца, а рядом с ней будет сиять ярко-красная звезда Антарес, также из Восточного сегмента небесного купола.

Здоровье

С точки зрения китайского календаря май является первым месяцем лета — периода активного огня, юга. Чтобы сохранить здоровье, китайские врачи рекомендуют подстраиваться под ритмы природы. И корректировать питание, образ жизни и нагрузки на организм.

В меню следует активнее вводить баранину, свинину, речную рыбу, козье молоко, кумыс, гречку, пшеницу, кабачки, баклажаны, патиссоны, цветную и белокачанную капусту, помидоры, огурцы, горошек, все виды перца, лука, чеснок, зелень, мята, орегано, кинзу, кресс-салат, щавель, шпинат, сельдерей, фасоль и чечевицу, ягоды — клубнику землянику чернику ежевику черешню вишню, фрукты — абрикосы, персики, сливы, кунжутное и кукурузное масло, мед и прополис, горчицу и имбирь, уксус и травяные чаи.

Летом допустимо ложиться спать поздно, но вставать лучше пораньше.

Фэншуй

Худшим сектором будет северо-запад, юг и юго-запад. На северо-западе складывается сверхнеблагоприятная комбинация. И если в этом секторе располагается ваша входная дверь, рабочий стол или кровать, в жизни могут возникнуть сюрпризы. Южный сектор неблагоприятен весь год, здесь сразу две плохие энергии года, мы стараемся не слишком активно пользоваться этим сектором дома.

И на юго-запад прилетает звезда болезней. Она может обострить хронические заболевания или подарить сезонную простуду, или аллергию, если у вас в этом секторе кровать.

Лучшие сектора в мае это восток, юго-восток, север и запад. Здесь складываются прекрасные сочетания звезд, которые дают поддержку, покровительство, счастливые встречи и знакомства. Разместите здесь свое рабочее место, делайте из этих секторов важные звонки, проводите в них больше времени и вы почувствуете прилив удачи в месяц водной змеи.

