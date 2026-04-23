Топливные компании и мотоспорт поддержали закон о запрете продажи бензина детям

Ранее соответствующий проект был утвержден в Подмосковье.

Закон о запрете продажи бензина детям в Подмосковье поддержали как компании, владеющие заправочными станциями, так и спортивные организации. Об этом заявил зампредседателя Мособлдумы и член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов.

«Мы рады, что компании, владеющие заправками тоже включились в этот процесс… Нас поддерживают все — и профессиональные федерации, и родительское сообщество, и сами ребята, кто занимается мотоциклетным спортом», — пояснил Рожнов.

Речь о законе, запрещающем продажу топлива и смазочных материалов несовершеннолетним на территории Подмосковья. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Его цель — снизить аварийность с участием питбайков и квадроциклов.

Продавать бензин, дизель и другое горючее можно будет только тем подросткам, у которых есть официально подтвержденное право на управление легким мотоциклетным транспортом.

В России растет число ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках. Этот транспорт классифицируется как спортинвентарь, но подростки ездят на нем по обычным дорогам.

