Женщина потрогала статую Нептуна за гениталии и получила крупный штраф

Покой мифического бога постоянно нарушается некультурными туристами.

Во Флоренции сотрудники полиции арестовали 28-летнюю иностранную туристку. Она взобралась на знаменитую статую Нептуна XVI века, чтобы потрогать монумент за гениталии. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на оживленной площади Синьории. Девушка решила взобраться на статую Бьянконе, чтобы потрогать мифического морского бога за половые органы. Позднее задержанная призналась, что совершила этот поступок на спор. Подруги дали ей задание во время празднования девичника.

Несмотря на то, что нарушительницу оперативно сняли с памятника, она успела нанести историческому объекту значительный ущерб. Во время своего восхождения женщина повредила копыта бронзовых коней, тянущих колесницу-раковину Нептуна. Она также отколола часть фриза, за который держалась, чтобы не упасть.

Эксперты оценили стоимость реставрационных работ примерно в 5000 евро (около 440 тысяч рублей). Нарушительнице уже предъявлены обвинения в порче памятника искусства и архитектуры.

Фонтан Нептуна, созданный скульптором Бартоломео Амманнати в 1559 году, уже не первый раз становится мишенью для неадекватного поведения гостей города. После того как в 2005 году один из посетителей залез на статую и отломил богу моря руку, по периметру площади установили камеры видеонаблюдения.

Громкие случаи вандализма повторяются регулярно. В 2023 году турист из Германии повредил этот же фонтан, пытаясь сделать эффектное селфи.

