«Человек хочет жить»: врач спас бойца СВО спустя 50 минут клинической смерти

Медик взглянул военному в глаза и понял, что надо продолжать реанимацию.

Старший ординатор отделения анестезиологии и реанимации Али Мурадалиев вернул к жизни тяжелораненого бойца СВО, чье сердце не билось почти час. С врачом пообщалась корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

Все случилось зимой 2024 года во время 20-часового дежурства. В госпиталь привезли много раненых, но Мурадалиев сразу выделил бойца с критически низким давлением. Пациента подключили к аппарату ИВЛ, но вскоре у него остановилось сердце.

По медицинскому протоколу сердечно-легочную реанимацию проводят 30 минут. Если ритм не восстанавливается — врачи обязаны констатировать смерть. Но старший ординатор решил не сдаваться.

«У него почему-то глаза были открыты. Я посмотрел в глаза, и в мыслях появилось, что человек хочет жить. И я решил продолжать. И вот 50 минут прошло, и на мониторе появился сердечный ритм», — вспоминает Мурадалиев.

Командир 39-го отдельного гвардейского медицинского ордена Пирогова отряда ВДВ Юрий Бровко сообщил, что как только состояние пациента стабилизировалось, его транспортировали для дальнейшего лечения в другое медицинское учреждение.

Сам Мурадалиев не придает этому случаю особого значения, так как уверен, что просто выполнял свою работу, как и тысячи его коллег по всей стране. Тем не менее за свои заслуги медик уже награжден орденом Мужества и медалью Луки Крымского, а сейчас снова представлен к государственной награде.

