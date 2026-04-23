Литва вдвое расширит военный полигон у границ Калининградской области

Фото: www.globallookpress.com

В Совбезе РФ назвали эти действия курсом на милитаризацию и созданием очага напряженности.

Парламент Литвы единогласно проголосовал за увеличение площади полигона в Таурагском районе, расположенного в непосредственной близости от российского эксклава. Об этом сообщается на официальном сайте литовского госоргана.

Согласно принятым поправкам, территория для маневров у города Таураге вырастет до 2334 гектаров, то есть ровно в два раза. В пояснительной записке уточняется, что расширенное пространство задействуют для отработки тактических маневров и передвижения боевой техники сухопутных сил.

«Полигон будет служить для проведения учений по маневрированию боевой техники армии Литвы, тактических маневров. Его расширение позволит равномерно распределить военные учения по всей территории Литвы», — говорится в заявлении парламента.

Министр обороны балтийской республики Робертас Каунас объяснил необходимость столь резкого шага кардинальным изменением ситуации в сфере безопасности. По его словам, прежние мощности уже не отвечали текущим вызовам.

Практически синхронно с голосованием в Сейме последовал комментарий из аппарата Совета безопасности России. Представители ведомства заявили, что военно-политическое руководство Литвы продолжает осознанный курс на форсированную милитаризацию страны, сознательно формируя очаг напряженности непосредственно у калининградских рубежей.

В Москве также обратили внимание на символическое событие, прошедшее в городе Укмерге. Там состоялась церемония вручения боевого знамени вновь формируемой 1-й литовской дивизии. В Совбезе РФ эти процессы рассматривают как звенья одной цепи, ведущей к наращиванию иностранного военного присутствия в регионе.

