Тысячи бактерий у лица: почему смартфон оказался грязнее унитаза

Смартфон признали в десять раз грязнее сиденья унитаза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Среди особо «любимых» микроорганизмами вещей также оказались куртки и клавиатуры компьютеров.

Смартфон — самый загрязненный предмет обихода и чемпион по количеству бактерий на поверхности. Она может быть в десятки раз грязнее ободка унитаза. Об этом сообщили врач-бактериолог Анна Звольская и врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков в беседе с изданием aif.ru.

По данным специалистов, на одном квадратном сантиметре экрана гаджета способны находиться до 25 тысяч микроорганизмов. Для сравнения: аналогичный участок сантехники содержит лишь полторы-две тысячи бактерий. Ситуацию усугубляет то, что большинство владельцев никогда не дезинфицируют свои аппараты, хотя прикладывают их к лицу в среднем 80 раз в день.

Вслед за телефоном в перечень крупнейших микробных очагов, согласно исследованиям Роспотребнадзора, попали кухонная губка (до десяти миллиардов бактерий на квадратный сантиметр), пульт дистанционного управления, выключатели света (особенно у входной двери), насадка для душа, клавиатура и компьютерная мышь.

Неожиданностью стали результаты проверки лабораторией пяти обыденных предметов. Рекордсменом по степени загрязнения оказалась верхняя одежда — на куртке эксперты обнаружили четыре вида стафилококков. Вторую строчку антирейтинга заняли ключи и мобильный телефон, третью поделили банковская карта и библиотечная книга.

Андрей Поздняков подчеркнул, что основную угрозу представляет золотистый стафилококк, чаще всего обнаруживаемый на телефонах, ключах и одежде. Пластиковые карты, по его словам, загрязняются слабее, поскольку бактерии хуже выживают на пластике, а библиотечные издания становятся переносчиками лишь при активном контакте с руками.

Чтобы минимизировать риски, врач рекомендовал регулярно стирать куртки и обрабатывать рукава паром, а гаджеты и ключи ежедневно протирать антисептическими салфетками. Кухонную губку необходимо менять не реже раза в неделю, либо кипятить.

При этом эксперт предостерег от создания стерильной среды: постоянный контакт с бактериями тренирует иммунную систему, позволяя ей эффективнее бороться с реальными угрозами.

