Не нейронка: двухлетний боксер стал звездой соцсетей

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Видео с отработкой ударов уже набрало почти 18 миллионов просмотров.

Двухлетний боксер из Владивостока взорвал интернет. Видео, на котором он отрабатывает удар правой, набрало почти 18 миллионов просмотров и более 600 тысяч лайков.

Некоторые комментаторы всерьез думают, что это нейросети. Но видео настоящее. Выяснилось, что мальчик берет пример со своего отца — тренера по боксу.

Ребенок начал бить по груше, едва встав на ноги, в 11 месяцев. Сейчас у него даже есть собственные перчатки и груша, которую он иногда берет с собой в детский сад.

