Посадил за спину: мужчин катал ребенка на скутере, лишь придерживая его рукой

Мужчина в Петербурге катал ребенка на скутере, лишь придерживая его рукой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова; 5-tv.ru

Нарушитель гнал по Невскому проспекту, не удосужившись надеть на пассажира шлем.

Кадры из Петербурга. На них мужчина несется на скутере прямо по Невскому проспекту. За его спиной — ребенок. Самое страшное: взрослый в шлеме, а пассажир, которого водитель придерживает одной рукой, — нет.

Стоит добавить, что перевозка детей до 12 лет таким образом вообще запрещена. ГИБДД уже начала поиски нарушителя.

Ранее Московская областная дума приняла закон о запрете продажи бензина, дизеля, газа и смазочных материалов несовершеннолетним на территории Подмосковья. Инициатива партии «Единая Россия» направлена на снижение аварийности с участием питбайков и квадроциклов. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

По словам спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, главная задача — защитить жизнь и здоровье детей. Исключение делается только для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами (водительское удостоверение).

Питбайки, которые классифицируются как спортивный инвентарь, давно стали проблемой на российских дорогах. Согласно статистике ГИБДД, за последние три года число ДТП с участием подобной техники увеличилось в четыре раза.

