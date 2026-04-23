Идеально только на картинке: пациенты пластических хирургов из Томска готовят коллективный иск в суд

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Вместо красивого лица и фигуры пациенты получили шрамы и гнойные швы. Но в клинике не согласны, что виноваты в этом врачи.

В суд собираются обратиться пациентки одной из клиник Томска. Все они заявляют, что пострадали от рук пластических хирургов. Вместо красивой обещанной картинки — совершенно жуткие последствия: шрамы, отеки и серьезные проблемы со здоровьем. Но врачи уверяют, что они не виноваты и клиентки лгут. Кто делает это на самом деле, разбирался корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Глянцевая лента соцсетей, где все кажется идеальным. На экране — стройные силуэты, безупречные линии лиц и довольные клиенты. На своей страничке хирург Гарик Чатинян усердно создает образ мастера, которому можно доверить самое ценное — собственную внешность и здоровье.

«Лучшая операция — которая не состоялась. Надо оставаться добросовестным человеком и объяснять, отложить это, отговорить», — говорил врач.

Однако за витриной идеальных форм, как выяснилось, скрывается совсем другая реальность. Марию от пластической операции доктор Гарик не отговаривал, даже наоборот — настаивал.

«С этой стороны тоже видно, что они притянули вот сюда, и здесь полностью опускается лицо вниз. Вот эти вот морщины вниз пошли именно отсюда. Здесь шов, который разошелся», — показывает пострадавшая Мария Долинская.

В клинику «Генелли» она пришла с надеждой исправить последствия на лице после падения с велосипеда. Заплатила более двухсот тысяч рублей за блефаропластику, провела несколько часов на операционном столе, но не получила ничего, кроме разочарования и новых шрамов.

«Мимики нет практически. Мышца ослаблена, тянет, я просыпаюсь от того, что мне дико тянет все вниз, и очень сильный зуд», — рассказывает Мария.

Эта история далеко не единственная. Пока одни продолжают листать красивые фотографии в соцсетях, другие начинают делиться тем, что врачи клиники «Генелли» предпочитали оставлять за кадром.

«Вот тут как раз вот видно, что вокруг соска вот прям белое шрамирование, вот имплант развернутый на 180 градусов», — показывает пострадавшая.

Дарья — сама косметолог. Когда решилась на увеличение груди, записалась на операцию к хозяйке клиники Оксане Гейко. Думала, что доверилась профессионалу. Оказалось, что пока она была под наркозом, прикоснуться к сокровенному позволили молодому ученику. Об этом девушке якобы похвастался сам стажер.

«Я говорю: „Вы бы видели, как было до“. Он говорит: „Так я же знаю, я же вас оперировал“. Я так понимаю, что этот молодой специалист на мне тренировался», — рассказала пострадавшая Дарья Зализская.

Но спустя время после операции один из имплантов постоянно норовил «убежать» в сторону. Она решилась на повторное вмешательство в той же клинике, надеясь исправить ситуацию, но результат оказался еще хуже.

«На что мне врач сказал, что это ваша особенность организма. Вот такой вот у вас организм», — добавляет Дарья.

Сегодня таких историй уже около десятка: кривые носы, асимметричная грудь, неровные гнойные швы — все это, по словам пациенток, последствия операций в элитной клинике «Генелли».

«Когда я показала свою грудь, они сказали: „Мы вообще тебе завидуем. И вообще, ты видела свое до? До и после“. Я поняла, что на контакт со мной не выходят», — рассказала пострадавшая Валентина Казанцева.

Клиника отказывается извиняться и возвращать деньги за неудачную пластику. Врачи предпочитают придерживаться другой версии: работа выполнена честно, а неудовлетворительный результат — это лишь раздутые ожидания самих пациентов.

«Клиника работает 15 лет, никаких проблем таких у нас никогда не было. И сейчас мы утверждаем, что эта информация ложная. Мы подали иски сейчас в правоохранительные органы как на некоторых людей, так и на СМИ», — заявил главный врач медицинского центра «Генелли» Владислав Казенных.

Но те, кто уже столкнулся с последствиями, больше не готовы молчать. Сейчас пострадавшие от индустрии красоты объединяются, собирают документы, медицинские заключения, фотографии и готовят коллективный иск в суд.

«Обращаться для начала в Росздравнадзор по территориальному признаку. Ну а потом в следственном заявлении можно обратиться в суд, который будет назначать судебно-врачебную экспертизу», — пояснил юрист, аккредитованный специалист контроля качества медицинских услуг Юрий Капштык.

Изуродованные девушки надеются, что их истории наконец будут услышаны. После скандала свою проверку начал Следственный комитет.

