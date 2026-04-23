Таксист пытался похитить ребенка у россиянки в Аргентине

Машина тронулась, когда мальчик находился в салоне без матери.

Таксист пытался похитить ребенка у россиянки в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел у торгового центра. Мать мальчика Ольга заказала такси через приложение — водитель приехал, женщина усадила ребенка в салон и стала складывать коляску и вещи.

В этот момент машина плавно тронулась, а затем поехала быстрее. Мать бросила вещи и побежала за автомобилем, крича и стуча по кузову. В итоге у нее получилось забрать ребенка.

Очевидица помогла россиянке отойти в безопасное место. Таксист вернулся и попытался объясниться, но не смог, так как не знает русского. Ольга пожаловалась в службу поддержки сервиса такси. Как оказалось, в пассажироперевозках шофер работает пару недель. В полиции заявили, что состава преступления не видят, так как ребенка «не увезли».

