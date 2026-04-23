«Хорошая идея!»: муза Киркорова о возможном пополнении в семье артиста

Певица Марго развеяла домыслы о том, что поп-король устал от отцовских обязанностей.

Певица Марго Овсянникова, которую в светских кругах называют музой Филиппа Киркорова, нарушила молчание вокруг самого обсуждаемого слуха о личной жизни поп-звезды. Об этом исполнительница рассказала в беседе с 7Дней.ru на гала-ужине премии МУЗ-ТВ 2026 «Движение».

Поводом для пересудов стала публикация одного из блогеров, снявшего видеоконтент прямо в апартаментах артиста. Внимательные пользователи Сети отчетливо расслышали за кадром детский плач, что мгновенно породило версию о рождении у Киркорова третьего наследника через суррогатное материнство.

Пока поп-король хранит молчание, отвечать на щекотливые вопросы пришлось его музе. Марго призналась, что сомневается в достоверности информации о пополнении, однако саму идею горячо поддержала.

«Я бы знала (если бы у Филиппа родился ребенок. — Прим. ред.). Но это хорошая идея — дети это всегда прекрасно!» — поделилась артистка с журналистами.

В том же разговоре Овсянникова решительно опровергла сплетни о том, что исполнитель якобы выдохся в роли родителя из-за непростого переходного возраста своих старших детей. Она подчеркнула, что Киркоров проявляет удивительное мастерство в воспитании Мартина и Аллы-Виктории.

«Филипп, на самом деле, так филигранно общается с детьми», — отметила певица.

К слову, на самой церемонии МУЗ-ТВ Киркоров появился не с детьми, а с крошечным мальтипу по кличке Леонардо. Артист с улыбкой представил питомца как своего «сыночка».

