Пару из Ленобласти задержали за распространение порнографии с несовершеннолетней дочерью

Пару из Ленобласти задержали за распространение порнографии с дочерью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Ленинградской области задержали супружескую пару, подозреваемую в создании и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил источник 78.ru.

По его данным, суд уже избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемые проживают в Волховском районе. Обоим по 45 лет. Следствие считает, что их противоправная деятельность могла начаться еще в 2020 году, когда девочке было девять лет. Материалы распространялись через мессенджеры, а затем публиковались на зарубежных интернет-ресурсах.

По предварительной информации, за отдельные публикации супруги получали небольшие суммы, а общий доход мог составить около 80 тысяч рублей. Во время обысков в их квартире правоохранители изъяли мобильные устройства и другие носители данных.

Фигурантами дела являются мать ребенка и ее муж. После произошедшего девочку передали биологическому отцу.

Решение об аресте принял Волховский городской суд.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Санкт-Петербург был зафиксирован другой инцидент с участием сотрудника образовательного учреждения. По данным источника, правоохранительные органы задержали 33-летнего заместителя директора частной школы, которого подозревают в противоправных действиях в отношении подростков.

Сообщалось, что в марте мужчина демонстрировал запрещенные материалы двум ученикам в метро. Родители подростков узнали о случившемся и обратились в полицию. Также, по информации источника, ранее он поддерживал неформальное общение с одним из школьников, приглашал его в заведения и предлагал совместное времяпрепровождение.

