«Отходим от шока»: мошенники пытались обманом запугать дочь Юлии Пересильд

Злоумышленники связались с подростком, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее в необходимости поучаствовать в неком расследовании.

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд рассказала, что ее младшая дочь Мария стала целью мошенников. Об этом написало издание 7Дней.ru.

Инцидент произошел, когда актриса находилась на длительных съемках и не могла оперативно контролировать ситуацию.

По ее словам, злоумышленники связались с 13-летней Машей, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили девочку, что ей необходимо участвовать в неком расследовании. Аферисты оказывали психологическое давление на подростка, требовали от нее постоянно выходить на связь, сообщать о своих действиях. При этом они запрещали школьнице рассказывать о происходящем родителям, угрожая уголовной ответственностью.

«Отходим от шока. <…> Целых 18 часов мою Машу терроризировали террористы, рассказывая ей, что нельзя ни в коем случае сообщать о них родителям, иначе это нарушение уголовной статьи, и те будут обвинены по статье об экстремизме», — пояснила знаменитость в соцсети.

Семья Юлии до сих пор приходит в себя после произошедшего. Артистка пояснила, что мошенники пытались запугать подростка, внушая ей, что разглашение информации родителям может привести к серьезным последствиям для родственников. При этом актриса подчеркнула, что ее дочь не склонна к панике, однако ситуация все равно оказалась для нее тяжелой.

Как отметила Пересильд, она не раз обсуждала с детьми тему телефонного мошенничества, однако злоумышленники зачастую действуют настолько убедительно, что могут запутать даже взрослых. В данном случае девочка отделалась испугом.

Актриса воспитывает двух дочерей от народного артиста России, режиссера Алексея Учителя. Ее старшая дочь, 16-летняя Анна, строит актерскую карьеру и планирует досрочно окончить школу с последующим поступлением в вуз, о чем ранее писал 5-tv.ru. Младшая Мария пока не определилась с выбором профессии, хотя у нее тоже уже есть опыт съемок в кино.

