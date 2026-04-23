Теперь бесплатно: какие органы могут пересадить по полису ОМС

Доцент Козьякова: по полису ОМС с 2026 года можно пересадить верхние конечности

Эксперт рассказала о нововведениях с 2026 года.

В России бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) для пациентов стала доступна трансплантация, а также некоторые другие сложнейшие операции. Об этом aif.ru рассказала доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Козьякова.

«В России трансплантация верхних конечностей теперь проводится по ОМС. Это подтверждается правительственным документом», — говорит Козьякова.

Кроме того, с этого года в список бесплатных операций по ОМС включили пересадку почки. Такие операции делали и раньше, но теперь в системе страхования их финансирование закреплено официально.

Зачастую пересадка донорского органа является единственным шансом на выживание для человека с неизлечимой болезнью. Пожертвовать свой орган может только совершеннолетний дееспособный генетический родственник пациента. Однако некоторые органы невозможно изъять при жизни донора — например, легкое или сердце.

Пересадка органа — сложный процесс и один из этапов дорогостоящего лечения, в котором принимает участие команда лишь самых высококвалифицированных специалистов.

