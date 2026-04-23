В Москве представили 16 новых сценариев для бизнеса по применению роботов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Технологии помогут повысить безопасность для сотрудников и оптимизировать рабочие процессы.

Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, опубликовал 16 новых сценариев применения беспилотных и роботизированных технологий. Решения охватили ключевые отрасли — от строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до торговли, логистики и сельского хозяйства. Об этом написали на портале mos.ru.

Новые материалы помогают предпринимателям быстрее интегрировать робототехнику в рабочие процессы, опираясь на протестированные и просчитанные модели. Сценарии систематизируют практический опыт и предлагают методику выбора подходящих решений под конкретные задачи бизнеса.

Внедрение новых решений

Заместитель генерального директора центра Александр Голяшев рассказал, что компании все чаще готовы внедрять роботизированные решения, однако сталкиваются с вопросами запуска, интеграции и обучения сотрудников. По его словам, именно для этого специалисты центра подготовили подробные сценарии.

К тому же он отметил, что ФЦ БАС формирует экосистему взаимодействия, в которой разработчики адаптируют технологии под реальные запросы, а заказчики получают возможность протестировать решения до их внедрения и согласовать технические и экономические параметры.

Центр работает более чем с 50 сценариями применения. В дальнейшем планируется перейти от пилотных проектов к масштабному внедрению технологий в различных отраслях. Новые разработки направлены на расширение использования робототехники в экономике.

Внедрение таких решений позволит ускорить обследование объектов в два-три раза, сократить трудозатраты на рутинные операции до 40% и повысить точность измерений. Кроме того, технологии помогают улучшить безопасность сотрудников и оптимизировать рабочие процессы, что в итоге повышает производительность бизнеса.

Роботы в сфере услуг

Отдельное внимание уделяется сфере услуг. В ресторанах, отелях и торговых центрах применяются роботы-администраторы, официанты, бариста и уборщики. Они берут на себя рутинные задачи и сокращают время обслуживания клиентов.

Так, роботы-администраторы встречают посетителей, помогают с навигацией и оформлением пропусков. Одно из таких устройств недавно начало работать в детском клиническом центре имени Рошаля.

В общественных пространствах и парках все чаще появляются автоматизированные точки с роботами-бариста, которые готовят напитки и десерты. В свою очередь, роботы-официанты в ресторанах доставляют заказы и убирают посуду, позволяя персоналу уделять больше внимания гостям. Это сокращает время ожидания и повышает качество сервиса.

Также активно внедряются роботы-уборщики. Они работают по заданным маршрутам и могут выполнять задачи автономно, в том числе в ночное время. Это снижает расходы бизнеса и обеспечивает стабильное качество уборки.

В дальнейшем ФЦ БАС намерен расширять перечень сценариев, включая туда новые отрасли. Полный список доступен на официальном сайте центра.

