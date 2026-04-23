Молодые уходят, пенсионеры остаются: россияне отказываются работать на заводе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кадровый разрыв в промышленности растет, и проблема оказалась глубже, чем просто нехватка рабочих рук.

Российская обрабатывающая промышленность сталкивается с усиливающимся кадровым перекосом: молодежь все реже выбирает заводы для старта карьеры, тогда как доля возрастных сотрудников продолжает расти. По данным, на которые ссылаются «Известия», за последние десять лет доля работников моложе 30 лет в отрасли сократилась почти вдвое — с 22% до 12%.

На этом фоне заметно выросло число возрастных сотрудников. Количество работников старше 60 лет увеличилось на 60% и к концу 2024 года достигло 829 тысяч человек.

Эксперты считают, что это лишь подчеркивает системную проблему: промышленности уже в ближайшие годы потребуется масштабное пополнение кадров. По прогнозам, к 2029 году отрасли понадобится около трех миллионов новых специалистов, причем почти половина — 1,4 миллиона человек — нужна только для замещения тех, кто уйдет на пенсию.

В Министерстве труда России указали, что в 2025 году ситуация немного улучшилась — доля молодежи в секторе выросла до 14%. Однако дефицит специалистов по-прежнему остается острым. Особенно серьезная нехватка наблюдается среди станочников и швей.

Проблема не только в том, что молодые кадры редко приходят, но и в том, что многие не задерживаются в профессии. Среди выпускников технических направлений уже через три года по специальности продолжают работать лишь 27–28%.

Одной из причин называют уровень доходов. Медианная зарплата в промышленности составляет 86 333 рубля, и по этому показателю отрасль уступает сразу нескольким секторам экономики. Для молодых специалистов, сравнивающих условия труда и перспективы, это становится важным фактором выбора.

Но дело не только в деньгах. Производство проигрывает конкуренцию и по имиджу. Молодежь часто воспринимает завод как место тяжелого физического труда, жесткой дисциплины, неудобного графика и ограниченных возможностей для развития. Эти представления также влияют на отток кадров.

Дополнительное давление создает демография. Сокращение числа молодых работников трудоспособного возраста делает кадровый дефицит еще острее. В результате промышленность одновременно сталкивается и с нехваткой новых сотрудников, и со старением уже существующего персонала.

На этом фоне вопрос о том, кто будет работать на предприятиях через несколько лет, становится не только экономическим, но и стратегическим. И именно ответ на него, как считают специалисты, определит устойчивость целых отраслей в будущем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.