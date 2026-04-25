Съедят заживо или уплывут прочь? Правда о нападениях пираний на людей

Пираньи не нападают на человека и не способны убить его

Кино сделало этих рыб чудовищами, но реальность оказалась куда неожиданнее.

Образ пираний как беспощадных убийц, которые способны за минуты оставить от человека одни кости, появился не из научных наблюдений, а во многом из массовой культуры.

Фильмы ужасов, приключенческие сюжеты и телевизионные шоу десятилетиями поддерживали представление о том, что встреча с этими рыбами неизбежно заканчивается трагедией.

Одним из первых, кто невольно усилил миф о смертоносности пираний, считают Теодора Рузвельта. После путешествия по Амазонии он описывал этих рыб как невероятно свирепых существ, способных набрасываться на крупную добычу.

Эти воспоминания широко разошлись и во многом сформировали общественное восприятие. Однако современные исследователи считают подобные оценки сильно преувеличенными.

На деле пираньи вовсе не универсальные машины для убийства. Более того, сами они нередко становятся добычей более крупных хищников — крокодилов, цапель, бакланов и крупных рыб. Именно поэтому они собираются в стаи — не ради охоты на человека, а ради собственной безопасности.

Люди им неинтересны?

Несмотря на устрашающую репутацию, человек не входит в привычный рацион пираний. Большинство видов питаются мелкой рыбой, чешуей, падалью, а некоторые и вовсе придерживаются растительной диеты. Воспринимать людей как естественную добычу у них нет причин.

Да, у этих рыб острые зубы и очень сильный укус для их размеров. Но это еще не означает, что они склонны атаковать все живое вокруг. Напротив, многочисленные наблюдения показывают: при появлении человека пираньи чаще стараются держаться на расстоянии.

Это подтверждали и эксперименты. Биолог и ведущий Джереми Уэйд в программе «Речные монстры» заходил в воду с пираньями, а также нырял в реку, где они обитают в естественной среде. Ни в одном случае рыбы не проявили агрессии. Российский блогер Mamix провел похожий опыт, оказавшись в аквариуме с десятками пираний — и тоже не был атакован.

«За 25 лет путешествий и рыбалки почти во всех речных системах Южной Америки, почти во всех из которых есть косяки пираний, я ни разу не был укушен. Я никогда не встречал никого, кто был укушен… и я никогда не встречал никого, кто хотя бы знал кого-то, кого укусила пиранья», — писал о пираньях ихтиолог Герберт Аксельрод.

Вовсе не безобидны

Это не значит, что пираньи полностью безобидны. Определенный риск существует. Но связан он, как правило, не с охотой на людей, а с особыми условиями.

Один из факторов — голод. В период засухи, когда уровень воды падает, пищи становится меньше, а рыбы концентрируются на ограниченной территории, вероятность агрессии возрастает. Второй фактор — защита потомства. Если человек оказывается рядом с кладкой, пираньи могут реагировать как на угрозу.

Именно такими причинами ученые объясняют реальные нападения. В Аргентине в 2013 году десятки людей пострадали от укусов, некоторым детям повредили пальцы. В Бразилии также фиксировали серии атак в засушливый период. Но даже в этих случаях речь шла не о «съедении заживо», а о болезненных, но не смертельных травмах.

Максимум, что подтверждено документально, — укусы, вырванные фрагменты тканей и повреждения фаланг пальцев. Серьезно, неприятно, опасно — да. Но это совершенно не похоже на сценарии из фильмов ужасов.

Могут ли пираньи обглодать человека до костей

Здесь миф частично основан на реальности, но искажен. Пираньи действительно способны объедать мертвые ткани. Если тело человека оказалось в воде после утопления или иной причины смерти, рыбы могут его повреждать. Именно это нередко становится источником жутких легенд.

Но это не то же самое, что активное убийство человека. Подтвержденных случаев, когда пираньи убили и съели человека заживо, исследователи не нашли. Даже истории, которые нередко приводят как доказательство, при проверке рассыпаются.

Показательный пример — история о ребенке, якобы растерзанном пираньями в Бразилии. При анализе источников выяснилось, что точной причины смерти не установили, а родственники предполагали, что девочка сначала утонула, а уже потом тело искусали рыбы.

Именно поэтому ученые разделяют два разных явления: нападение на живого человека и объедание останков. Первое возможно, но редко и обычно не смертельно. Второе — биологическая особенность падальщиков.

Кто для кого опаснее

Парадоксально, но в действительности пираньи чаще сами становятся жертвами человека, чем наоборот. Для жителей Амазонии это обычная пища. Их ловят, едят, используют в кулинарии.

С этой точки зрения страх перед «рыбами-убийцами» выглядит еще более преувеличенным. По аналогии с акулами, которые редко воспринимают человека как добычу, пираньи тоже не ведут систематической охоты на людей.

Да, они способны укусить. Да, при редком стечении обстоятельств могут ранить. Но истории о том, что пираньи нападают на людей и съедают их живьем, остаются мифом.

Реальность куда менее сенсационная: чаще всего эти рыбы просто предпочитают уплыть прочь.

