Частный дом и два автомобиля повреждены при атаке ВСУ на Воронежскую область

Силы ПВО сбили 24 дрона.

Над территорией Воронежской области силы ПВО уничтожили 24 беспилотника. О последствиях атаки сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Повреждены кровля и фасад частного дома, а также два автомобиля», — написал Гусев в посте.

Дроны были обнаружены над одним городом и восемью районами Воронежской области. В результате атаки пострадавших нет.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что при атаке дрона ВСУ на Самарскую область погиб мирный житель. Кроме того, обломки одного из беспилотников попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате инцидента один человек госпитализирован. На месте работают экстренные службы, развернут оперативный штаб.

