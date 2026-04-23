Недетский выбор: Кейт Миддлтон рассказала о работе мечты восьмилетнего сына
Mirror: младший сын Кейт Миддлтон планирует связать жизнь с военной авиацией
Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images
Принцесса Уэльская хочет предупредить наследника о сложностях его пути.
Принц Луи мечтает стать пилотом истребителя Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Об этом сообщает Mirror.
Информацию о карьерных амбициях юного принца раскрыла его мать, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, во время своего визита на авиабазу RAF Coningsby в Линкольншире. В ходе общения с военнослужащими она отметила, что ее сын проявляет огромный интерес к самолетам.
Миддлтон отметила, что планирует рассказать наследнику о сложностях этого пути.
«Я собираюсь сказать ему, что обучение занимает восемь лет и требует огромного количества упорного труда», — заявила принцесса, подчеркивая серьезность подготовки военных летчиков.
Во время визита на базу Кейт Миддлтон, занимающая пост почетного авиакоммодора, лично испытала симулятор истребителя Typhoon. Инструкторы отметили ее природные способности к управлению самолетом после того, как она успешно выполнила виртуальную петлю.
Представители базы передали для детей принцессы три модели истребителей, узнав об их увлечении авиацией. Кэтрин в шутку заметила, что ее наследники будут расстроены тем, что она увидела настоящий Typhoon без них.
Принц Луи — четвертый в очереди на британский престол. Перед ним идут его отец принц Уильям, старший брат принц Джордж и старшая сестра принцесса Шарлотта. 23 апреля Луи исполнилось восемь лет.
