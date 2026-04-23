«Двойной удар по кишечнику»: как поздние приемы пищи вредят здоровью

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Полуночные перекусы становятся опаснее в дуэте со стрессом.

Поздние приемы пищи в сочетании с регулярным стрессом существенно повышают риск возникновения серьезных проблем с кишечником. Об этом сообщает Mirror.

В рамках исследования американские специалисты проанализировали данные более чем 11 тысяч участников национального опроса о здоровье и питании. Эксперты установили, что люди с высоким уровнем хронического стресса, потребляющие четверть суточной нормы калорий после 21:00, в 1,7 раза чаще страдают от диареи и запоров.

Дополнительный анализ данных еще четырех тысяч человек из проекта American Gut Project показал еще более тревожные результаты. При высоком уровне эмоционального напряжения и любви к ночным перекусам вероятность столкнуться с расстройствами пищеварения возрастает в 2,5 раза.

«Дело не только в том, что вы едите, но и в том, когда вы это делаете. И когда мы уже находимся в состоянии стресса, это время может нанести „двойной удар“ по здоровью кишечника», — пояснила автор исследования доктор Харика Дадигири.

Для минимизации вреда ученые рекомендуют придерживаться четкого графика питания, что поможет организму работать более предсказуемо. Доктор Дадигири подчеркнула, что не призывает к полному отказу от лакомств.

«Я не полиция мороженого. Каждый должен баловать себя сладким — возможно, предпочтительно в начале дня. Небольшие, постоянные привычки, такие как соблюдение структурированного режима приема пищи, могут помочь поддерживать более регулярный график питания и способствовать нормальной функции пищеварения с течением времени», — отметила она.

Специалисты уверены, что простая корректировка времени ужина может стать ключом к улучшению самочувствия для миллионов людей, живущих в условиях постоянного напряжения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.