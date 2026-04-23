В Госдуме предложили обнулить ставку по ипотеке для молодых многодетных семей

Это будет касаться родителей моложе 35 лет.

В Госдуме предложили обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей, в которых родители моложе 35 лет. Об этом рассказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

«Для молодых многодетных семей, где возраст родителей до 35 лет, мы предлагаем ставку обнулить. Если люди в молодом возрасте решились на троих и более детей, они не должны ничего переплачивать», — сказал Миронов.

Партия Миронова выступает против любого повышения ставки. Так, ставка семейной ипотеки, по мнению парламентария, должна меняться в зависимости от количества детей: 6% — если в семье есть один ребенок, 4% — когда в семье два ребенка, 2% — три ребенка.

Предложения уже были направлены в российское правительство. Миронов уверен, что подобный подход повлияет на рождаемость в РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что выгоднее в 2026 году — ипотека или аренда квартиры? Эксперт по недвижимости проанализировал ситуацию на рынке и рассказал, где россиянам выгоднее жить в нынешнее время.

