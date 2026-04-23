Подростка с ножом остановили на входе в школу в Новом Уренгое

Сработавший металлодетектор предотвратил возможную трагедию.

В Новом Уренгое охрана школы предотвратила проникновение вооруженного подростка в учебное заведение. У входа задержали мальчика 2013 года рождения, у которого при себе оказался нож. После инцидента началась процессуальная проверка.

Как сообщили в Следственном комитете по Ямало-Ненецкому автономному округу, проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьей о хулиганстве.

«В Новом Уренгое следователи выясняют обстоятельства инцидента в школе. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ („Хулиганство“)», — говорится в сообщении ведомства.

Подросток пытался пройти в здание на занятия, однако его остановили сотрудники охраны после срабатывания металлодетектора. Благодаря этому в школу он не попал.

В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас следователи устанавливают, почему ребенок пришел с холодным оружием, а также выясняют мотивы его поведения. Отдельную правовую оценку дадут действиям администрации школы. Проверка находится на контроле регионального управления СК.

На фоне этого инцидента внимание вновь привлекли недавние трагические события в Пермском крае. Там 17-летний ученик школы № 5 в Добрянке напал с ножом на педагога Олесю Багуту. Учитель была госпитализирована в тяжелом состоянии, однако позже скончалась. Губернатор Дмитрий Махонин тогда выразил соболезнования родным погибшей.

