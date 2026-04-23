Рецепт безбедной старости: как увеличить пенсионные выплаты

Повысить пенсию в России можно с помощью долгосрочных сбережений

Для формирования достойного капитала к моменту выхода на отдых гражданам рекомендуют использовать специальные инвестиционные инструменты.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) представляет собой эффективный и надежный способ увеличения пенсионного капитала граждан в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Марию Ермилову.

По мнению специалиста, данный механизм является одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций на текущий момент.

Основная суть инструмента заключается в систематическом накоплении средств при активной финансовой поддержке со стороны государства.

«Заключаете договор с негосударственным пенсионным фондом и регулярно вносите средства. Государство добавляет к взносам софинансирование (до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет), а также предоставляет ежегодный налоговый вычет (до 52 тысяч рублей при ставке НДФЛ 13%)», — отметила специалист.

При этом эксперт подчеркнула, что при планировании своих финансов гражданам крайне важно принимать во внимание инфляционные риски и другие экономические факторы. Это может снизить реальную стоимость накопленных средств в будущем.

Финансист подчеркнула, что расчет государственной помощи напрямую привязан к уровню официального дохода участника программы.

Особенностью ПДС является гибкость в управлении накоплениями: люди могут сами выбирать, как забрать деньги. Это становится возможным либо при достижении пенсионного возраста, либо через 15 лет после открытия счета.

Клиентам предлагается на выбор пожизненная рента с регулярными выплатами или получение всей накопленной суммы целиком одним платежом.

