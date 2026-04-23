Эстетика страниц: в России развивается тренд на коллекционирование бумажных книг

Россияне все больше интересуются книгами как предметом коллекционирования

Издания в обложках все чаще воспринимаются как способ самовыражения.

Россияне все больше интересуются бумажными книгами как элементом образа жизни и предметом коллекционирования. Такой вывод содержится в исследовании книжной сети «Читай-город» и коммуникационного агентства «Лампа», приуроченном ко Дню книги. С данными опроса ознакомились «Известия».

Как отметила директор по внешним коммуникациям «Читай-города» Ольга Олюшина, бумажная книга теперь — не только носитель текста, но и часть визуальной идентичности хозяина, а также способ его самовыражения.

Наиболее популярный жанр среди российской аудитории — фэнтези, его выбирают 55% читателей. Современную прозу читают 52%, а классику — 48%. Также ощутимо прибавил в популярности жанр dark romance — он оказался более востребован, чем триллеры, ужасы и научная фантастика.

Кроме того, по данным опроса почти 40% покупателей книг руководствуются целями коллекционирования и создания домашней библиотеки. Для трети читателей важны тактильные ощущения от издания. Твердую обложку предпочитают 54%, а мягкую — 6%.

Ранее эксперт по образованию рассказал, какие книги полезнее для детей — аудио- или бумажные.

