Силовую мобилизацию не смогли проигнорировать уже и в Совете Европы.

Замедлить наступление российских войск не помогает даже все более жестокая мобилизация на Украине. В Виннице сотрудники ТЦК забрали сына на глазах у матери. Пожилая женщина звала на помощь прохожих, но безуспешно. Силовики затолкали свою жертву в микроавтобус и увезли.

А это уже Кривой Рог. К отлову пешеходов готовятся люди во всем черном. Возможно, это некая попытка маскировки со стороны силовиков, которых привыкли видеть в камуфляже.

Очевидные доказательства беззакония ТЦК на Украине наконец не смогли проигнорировать в Евросоюзе. Комиссару Совета Европы по правам человека Майклу О’Флаэрти пришлось подтвердить: он в курсе ситуации и намерен приехать в Киев, чтобы все увидеть лично.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ТЦК продолжают силовую мобилизацию в Днепропетровске и Луцке. В Днепропетровске жителя затолкали в машину во дворе дома на глазах семьи. В Луцке молодой человек отбивался от силовиков довольно долго, но численный перевес был не на его стороне — будущего новобранца также затолкали в микроавтобус и увезли в ТЦК.

