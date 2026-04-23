Соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Самару взяла на контроль прокуратура
Прокуратура Самарской области взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на канале в мессенджере МАКС.
«Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре уточнили, что обломки одного из дронов упали на крышу многоквартирного дома.
По данным мэра Самары, у здания были зафиксированы повреждения кровли и частично были выбиты стекла. Есть пострадавшие. Один человек был госпитализирован.
Кроме того, в результате атаки дронов погиб один мирный житель на промышленном предприятии, расположенном в области.
В ведомстве отметили, что для обеспечения оперативного оказания помощи было организовано взаимодействие граждан со всеми ведомствами города.
Также в Самаре в связи с атакой беспилотников было временно остановлено движение общественного транспорта. Но оно было восстановлено в полном объеме.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что уголовное дело о теракте возбуждено после гибели и ранения мирных жителей при обрушении подъезда дома в Сызрани Самарской области. Инцидент произошел в результате атаки украинских дронов.
