Опасно для близости: три привычки, способные испортить интимный вечер

Некоторые лекарства могут сделать близость менее комфортной.

Перед вступлением в интимную близость людям следует отказаться от употребления спиртного, использования бритвы и приема определенных медикаментов. Об этом сообщает издание Lad Bible со ссылкой на рекомендации врача Джен Кодл.

Эксперт подчеркнула, что привычные действия могут привести к физическому дискомфорту и даже травмам. В частности, прием антигистаминных препаратов негативно влияет на женскую физиологию.

Специалист уточнила, что некоторые лекарства против аллергии подавляют выработку естественной смазки. Из-за этого во время секса может ощущаться дискомфорт и повышается риск интимных травм.

Помимо препаратов, серьезную проблему может создать поспешная гигиена. Кодл настоятельно советует не брить интимные зоны непосредственно перед половым актом.

По ее мнению, микроповреждения кожного покрова в сочетании с последующим интенсивным трением провоцируют воспалительные процессы.

Кроме того, врач обратила внимание на вред алкоголя. Чрезмерное употребление горячительных напитков не только вредит организму в целом, часто становясь причиной снижения либидо и эрекции у мужчин, но и способно полностью разрушить романтическую атмосферу вечера из-за подавления сексуальной активности.

