Учитывая индивидуальные особенности: как восполнить недостаток витаминов весной

Необдуманный прием добавок с микронутриентами может не помочь, а навредить здоровью.

Восстанавливать недостаток витаминов нужно с учетом индивидуальных особенностей организма. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

Она отметила, что за зиму в теле человека формируется недостаток витаминов — гиповитаминоз. Поэтому весной могут проявиться следующие признаки: сухость кожи, ломкость волос, заеды в уголках рта, постоянная усталость.

«Попытки компенсировать нехватку витаминов только за счет фруктов не всегда эффективны. Подход должен учитывать индивидуальные особенности — возраст, пол и образ жизни. Так, женщинам весной чаще не хватает железа и биотина, мужчинам — цинка и селена, а детям особенно важен витамин D для роста и иммунной системы», — уточнила медик.

Она отметила, что чаще всего в это время года проявляется дефицит витаминов D, C и микронутриентов группы B.

Однако, чтобы восполнить этот недостаток, нужно учитывать сочетаемость витаминов между собой, заметила фармэксперт Валентина Милованова. Например, витамин C улучшает усвоение железа, но при повышенном уровне последнего это может усилить нагрузку на организм.

Эксперты подчеркнули, что основной инструмент для восполнения недостающих веществ — это сбалансирование питание. В весеннее меню стоит добавить продукты, богатые витаминами: квашеную капусту, замороженные ягоды, проростки злаков, жирную рыбу и кисломолочные продукты.

Но если дефицит ярко выражен, то корректировки рациона может быть недостаточно. Тогда необходимо прибегнуть к помощи витаминных комплексов. Однако самостоятельно выбирать их опасно для здоровья. Переизбыток тех или иных веществ может поразить печень и почки. Поэтому перед покупкой витаминов необходимо проконсультироваться с медиками и сдать анализы, чтобы определить потребность в тех или иных микронутриентов.

Кроме того, восстановиться после зимы помогут полноценный сон, физическая активность и разнообразное питание, отметила Бурнацкая.

