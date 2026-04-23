В Великобритании пожизненно запретят продавать сигареты родившимся после 2008 года

В Великобритании одобрили законопроект, запрещающий пожизненно приобретать табачные изделия всем лицам, родившимся после 1 января 2009 года. Соответствующее заявление появилось на сайте парламента страны.

Новые правила вступят в юридическую силу сразу после того, как документ подпишет король Карл III. Согласно тексту инициативы, подрастающее поколение, которому на текущий момент исполнилось 17 лет или меньше, никогда не сможет легально купить сигареты или электронные устройства для парения.

Власти рассчитывают, что такие радикальные меры помогут сформировать в будущем полностью свободное от курения общество, минимизировав вред для здоровья нации.

После прохождения всех этапов парламентского голосования документ ожидает финальной стадии — получения королевского одобрения. Как только монарх поставит свою подпись под указом, Великобритания закрепит за собой статус первого в мире государства, обеспечившего на законодательном уровне тотальный и бессрочный запрет курения.

Ранее в китайском Шэньчжэне в конце 2025 года в торговых центрах установили инновационные туалетные кабины. Их стенки становятся прозрачными, если датчики фиксируют наличие табачного дыма внутри помещения, что не дает нарушителям скрыться от контроля в общественных местах.

