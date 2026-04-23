Петер Мадьяр ранее заявлял, что выступает против энергетического шантажа со стороны Украины.

Киев может перекрыть трубопровод «Дружба», получив европейский кредит на 90 миллиардов евро. Об этом сообщило немецкое издание Die Weltwoche.

В издании намекнули на неестественный характер «самовосстановления» нефтепровода, произошедшего сразу после поражения партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах.

Автор публикации отметил, что по «Дружбе» теперь польется не только нефть, но и финансовые средства — а именно кредит Евросоюза. Также в статье поднят вопрос о том, нужно ли Еврозоне в принципе финансировать страну, которая намеренно вредит ее гражданам.

Ранее будущий премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что выступает против шантажа со стороны Украины и потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского восстановить поставки нефти.

Киев шантажирует Будапешт с февраля — украинская сторона перекрыла трубопровод и заявила о ЧП, не подпустив к объекту венгерских специалистов. В ответ Венгрия заблокировала 90 миллиардов евро западной помощи Украине.

