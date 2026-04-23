На Украине предложили переименовать Донбасс в честь Трампа

Такой шаг, по мнению некоторых чиновников, поможет Незалежной сблизиться в США.

Украинские чиновники предложили переименовать Донбасс в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, чтобы получить поддержку Штатов, Незалежная хочет переименовать Донбасс в «Донниленд».

Однако не всем эта идея показалась разумной. Например, в Германии уверены, что подобная инициатива не принесет Киеву ожидаемого им результатов.

«Украинцы — по необходимости — готовы обсуждать даже самые безумные идеи, какими бы фантастическими они ни казались. <…> Подобное символическое политическое заигрывание вряд ли сильно поможет, когда дело дойдет до критической ситуации», — написала немецкая газета Spiegel.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что переводчик с украинского не сдержал эмоций и выругался матом в прямом эфире после пресс-конференции главы киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена.

Синхронист забыл, что с него до сих пор не сняли микрофон, и выругался сразу после прощальных слов политиков.

