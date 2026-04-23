Защитить себя и питомца: биофизик о том, как выбрать препараты от клещей

Фото: www.globallookpress.com/Photothek Media Lab/Ute Grabowsky

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Цена и обещанная «натуральность» — это не главные критерии при выборе средств.

Выбирать средства защиты от клещей нужно с умом, понимая, как именно они действуют. В беседе с Life.ru кандидат биологических наук Егор Мусин рассказал, как грамотно подобрать средство для себя и своего питомца.

По словам эксперта, они делятся на два типа: убивающие и отпугивающие. Первые воздействуют на нервную систему клеща, вызывая паралич и гибель. Другие вещества, которые продаются отдельно, способны нарушить развитие личинок.

Такие средства подходят для обработки территории, а также для одежды и снаряжения — курток, обуви, палаток, рюкзаков, поскольку могут сохранять эффект даже после нескольких стирок.

Ключевая особенность — такие составы нельзя наносить на кожу из-за вероятности риска раздражения и ощущения жжения. Кошкам такие средства смертельно опасны из-за особенностей их обмена веществ.

Средства, которые отпугивают клещей, — это основной вариант для людей. Эффект заключается в том, что после их использования кожа перестает привлекать клеща, и он просто не цепляется. Такие средства можно наносить на кожу, они подходят для повседневного использования, но требуют обновления через несколько часов.

Чтобы не навредить питомцам, важно помнить, что им подходят специализированные препараты. Так, например, собакам подходят таблетки. Они убивают присосавшееся насекомое изнутри, но не отпугивают их. Также подойдут защитные ошейники с длительным эффектом, которые снижают вероятность укуса, но ничего не могут сделать с уже вцепившимся клещом.

Мусин отметил, что при покупке защитных средств, важно проверять, чтобы оно входило в перечень разрешенных средств Роспотребнадзора. Кроме того, должно быть указано конкретное действующее вещество, его концентрация и срок годности.

Насторожить должны надписи «100% натуральное» и обещающие защиту на месяц и более. Важно помнить, что цена — не главный критерий. Главное — сравнивать одно и то же действующее вещество в одинаковой концентрации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.