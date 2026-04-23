Россию пригласили на саммит G20 в США

Встреча лидеров стран «двадцатки» пройдет в декабре в Майами.

Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Есть приглашение на участие на высшем уровне», — сказал дипломат.

При этом замглавы ведомства подчеркнул, что на данный момент состав российской делегации не определен. По его словам, список участников появится ближе к дате проведения мероприятия.

Саммит G20 под председательством США пройдет с 14 по 15 декабря в Майами. В 2023 и 2024 годах Москву на съезде лидеров стран представлял руководитель МИД РФ Сергей Лавров, а в прошлом году — замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Ранее российская шерпа в организации Светлана Шерпа сообщила, что американская сторона рассчитывает на участие Владимира Путина в саммите. По ее словам, Вашингтон готовится к возможному визиту главы государства в Майами. Однако в Кремле заявили об отсутствии у президента планов ехать на G20.

