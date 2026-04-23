Россия и Венгрия сохранят нормальные отношения

По словам замглавы МИД РФ, Будапешт достаточно прагматичен.

Москва сохранит нормальные отношения с Венгрией, даже если в стране сменится правительство. Об этом 23 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в беседе с ТАСС.

«У нас будут нормальные отношения с Венгрией, так как венгры довольно прагматичные. Они не закрывают двери», — сказал дипломат.

Он отметил, что Будапешт проводит прагматичную политику и может корректировать позиции по отдельным вопросам, но при этом зависит от поставок российских энергоресурсов, сотрудничества в атомной сфере, а также от внешнего финансирования из Брюсселя и Вашингтона.

Ранее, 15 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не уклоняется от диалога с новыми властями в Венгрии. Он подчеркнул, что если победивший на выборах лидер говорит, что не будет звонить президенту Владимиру Путину, Москва воспринимает это как личное право политика.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также выразил надежду на продолжение контактов с Будапештом после победы на выборах партии «Тиса», отметив, что слышны заявления о готовности вести диалог.

