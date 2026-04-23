Путин вручил госнаграды российским чемпионам мира по боксу в Кремле

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Президент назвал позорным поведение прежнего руководства МОК по отношению к российским атлетам.

Лучшие боксеры России сегодня собрались на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля. Чемпионам, которые, надо признать, чувствовали себя не очень уютно в пиджаках и галстуках, вручили государственные награды. Бокал шампанского за их успехи поднял даже президент. О чем говорили победители узнал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Каждый из гостей в этом зале — уже спортивная легенда. В Кремле чествуют победителей и призеров чемпионатов мира по боксу. Первенство в Дубае для нашей сборной завершилось триумфально.

Строгие костюмы, на груди — медали победителей. Наши бойцы превзошли рекорд легендарной советской сборной: семь золотых медалей, пять серебряных и одна бронзовая. Любого соперника они с легкостью скрутят в узел, а вот узел на галстуке удался не всем.

«В сборной чтоб научились галстуки завязывать, три вида. С тренировки — сразу в костюмы», — пошутили участники.

Вместо привычного им гонга старт церемонии дал президентский оркестр. Владимир Путин отметил: феноменального успеха наши боксеры добились вопреки попыткам Запада всеми силами перекрыть кислород российским спортсменам.

«Позорные, я бы сказал, трусливые, политически мотивированные поведение прежнего руководства Международного Олимпийского комитета нанесло огромный ущерб Олимпийскому движению и самим принципам олимпизма.

Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине, при полном игнорировании других аналогичных, трагических, многочисленных вооруженных конфликтов на планете, лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников.

Надеюсь, что новое руководство Международного Олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», — сказал Владимир Путин.

Суровый горец со скромной улыбкой и сокрушительным ударом. Орден Дружбы президент вручает Муслиму Гаджимагомедову — первому в стране трехкратному чемпиону мира в категории до 92 килограммов. Двухметровый великан, почти не знающий поражений, наверное, впервые в жизни так волновался.

Среди награжденных медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» — сразу четыре девушки. Одна из них, как оказалось, в ближайшее время на ринг не выйдет. Кто именно ждет пополнения, формально осталось тайной.

Наша женская сборная стала непобедимой на чемпионате в Сербии. И в очередной раз доказала: россиянки не только самые красивые, но еще и самые сильные в мире.

Награду из рук президента получил и выдающийся российский боец смешанных единоборств Петр Ян. Для всего мира он уже давно стал символом несокрушимой силы, стойкости и силы духа.

«Когда ты видишь на трибунах русскоязычную аудиторию с флагом, ты моментами понимаешь, что ты здесь не один. И немножко закрадываются мысли, что ты находишься где-то у себя на Родине, дома. А как говорится, дома и стены помогают», — сказал боец смешанных единоборств Петр Ян.

Именно с бокса началось возвращение российских национальных символов на мировую арену. А продолжилось фурором наших паралимпийцев. Государство видит и поддерживает тех, кто отстаивает национальные интересы на международной арене. В том числе и своими кулаками.

