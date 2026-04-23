«Не всегда правы»: Сергей Горошко влиянии родителей на жизнь детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По его словам, ребенок в детстве редко идет против воли родителей.

Семейные ожидания способны определить жизненный путь ребенка. Об этом сообщил актер Сергей Горошко в интервью 5-tv.ru на премьере сериала «Большая фарма» в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля.

Артист отметил, что в детстве родители воспринимаются как единственный авторитет, поэтому немногие готовы пойти против их воли. При этом он добавил, что чаще это связано с заботой, хотя и не всегда приводит к правильному решению.

«Когда мы дети, то для нас есть один авторитет — наши родители. И большая редкость, когда ты готов пойти против них. Но в большинстве своем все это идет от заботы. То есть я как бы взрослый, я лучше знаю, что тебе нужно. И, скажем, мягко говоря, они не всегда правы. Но влияние это оказывает огромное», — подчеркнул Горошко.

Ранее актриса Аля Майер назвала большой ошибкой попытки родителей навязывать цели и комплексы детям. По ее словам, стремление диктовать подрастающему поколению свои условия может привести к негативным последствиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС